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В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди

В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди Обнародован прогноз погоды на завтра.
Экология
17 сентября 2023 г. 12:34
В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах полуострова осадки будут интенсивными, возможна гроза. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются проливные дожди, местами грозы и град, в высокогорных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Rain expected in Baku, Azerbaijani districts
Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda yağış, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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