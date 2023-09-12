В Баку и ряде регионов Азербайджана прошли ливни

В Баку и ряде регионов прошли ливни.

В Баку и ряде регионов прошли ливни.

Как сообщает Report, по данным Национальной гидрометеорологической службы на 18:00 12 сентября в Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Джейранчеле, Товузе, Балакяне, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове прошли ливни.

В Дашкесане, Гёйгеле, Балакяне, Шеки, Гахе, Гёйчае наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове - до 22 градусов, в Нахчыванской АР - до 26 градусов, в низменных районах - до 23 градусов, в горных районах - до 11 градусов тепла.