В Баку и районах осадков не ожидается

В Баку и районах осадков не ожидается

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

https://static.report.az/photo/78e99007-f108-3b49-be9a-9d80d514fabe.jpg https://static.report.az/photo/78e99007-f108-3b49-be9a-9d80d514fabe.jpg

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, утром и вечером местами будет туман. Прогнозируется южный ветер. Температура воздуха ночью будет 3-6° тепла, днем 8-12 ° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 13-18° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем 0-5 ° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал