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В Баку и районах  осадков не ожидается 

В Баку и районах  осадков не ожидается  27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
26 февраля 2023 г. 12:35
В Баку и районах  осадков не ожидается 

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, утром и вечером местами будет туман. Прогнозируется южный ветер.

Температура воздуха ночью будет 3-6° тепла, днем 8-12 ° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 13-18° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем 0-5 ° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda duman olacaq, hava yağmursuz keçəcək

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