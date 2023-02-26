В Баку и районах  осадков не ожидается 

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, утром и вечером местами будет туман. Прогнозируется южный ветер.
Температура воздуха ночью будет 3-6° тепла, днем 8-12 ° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 13-18° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем 0-5 ° тепла.