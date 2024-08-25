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В Баку и на Абшероне усилился ветер, в ряде горных районов прошел дождь

В Баку и на Абшероне усилился ветер, в ряде горных районов прошел дождь По информации на 15:00 25 августа в Азербайджане наблюдалась ясная погода преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде горных районов прошли кратковременные дожди с грозами.
Экология
25 августа 2024 г. 16:13
В Баку и на Абшероне усилился ветер, в ряде горных районов прошел дождь

По информации на 15:00 25 августа в Азербайджане наблюдалась ясная погода преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде горных районов прошли кратковременные дожди с грозами.

Количество выпавших осадков составило в Балакене 3 мм, в Загатале - 2 мм, в Шахдаге, Товузе и Шеки - 1 мм.

В Гёйгеле наблюдался туман.

Северо-западный ветер, согласно желтому предупреждению, временами усиливался в Баку и на Абшеронском полуострове до 23 м/с, а в Джульфе до 22 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq ərazilərdə yağış yağıb, Bakıda və Abşeronda külək güclənib – FAKTİKİ HAVA

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