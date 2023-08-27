В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается пасмурная погода

28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки к вечеру постепенно прекратятся.

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом ожидается погода без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны дожди и грозы, в отдельных районах интенсивного характера. Ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 16-21° тепла.