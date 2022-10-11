В Баку и на Абшеронском полуострове возможны кратковременные дожди

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 21-23° тепла. В Баку ночью 16-18°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. В некоторых местах ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 22-26° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.