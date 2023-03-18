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В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.
Экология
18 марта 2023 г. 21:14
В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.

Как передает Report, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

"В настоящее время туман наблюдается в Нахчыване, Джульфе, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Балакене, Шеки, Гахе, Лерике, Баку, Сумгайыте, поселках Маштаги, Бина и Пираллахы, а также на Нефтяных Камнях. Предел видимости сокращается до 200-500 метров", - сказала она.

Гульшад Мамедова отметила, что туманная погода продолжится с перерывами до 21 марта.

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Версия на азербайджанском языке Dumanla əlaqədar bəzi yerlərdə görünüş məsafəsi 200-500 metrədək məhdudlaşıb

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