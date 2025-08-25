О нас

В Баку и на Абшеронском полуострове уровень запыленности воздуха превышает норму

В Баку и на Абшеронском полуострове уровень запыленности воздуха превышает норму В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе превышает норму
Экология
25 августа 2025 г. 09:35
В Баку и на Абшеронском полуострове уровень запыленности воздуха превышает норму

В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха.

Как сообщает Report, об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,5 раза.

Аллахвердиева добавила, что фиксируемая пыль имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями - она проникла на территорию страны с юго-восточными ветрами из соседних регионов.

Пыльная погода сохранится в течение всего дня в зависимости от метеорологической ситуации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeron yarımadasında tozun miqdarı normadan artıqdır

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi