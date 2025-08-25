В Баку и на Абшеронском полуострове уровень запыленности воздуха превышает норму

Как сообщает Report, об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,5 раза.

Аллахвердиева добавила, что фиксируемая пыль имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями - она проникла на территорию страны с юго-восточными ветрами из соседних регионов.

Пыльная погода сохранится в течение всего дня в зависимости от метеорологической ситуации.