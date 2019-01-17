Генштаб: В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра усилились до 18 мс

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Как и прогнозировалось с 23:00-24:00 часов в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер перешел в северо-западный.
Как сообщили в Report в генштабе Министерства экологии и природных ресурсов, на полуострове скорость ветра усилились 18 м\с.
"Около 01:55 часов, на острове Чилов скорость северо-западного ветра усилились 25 м\с, высота волн достигала 3,1 метров", - говорится в сообщении.
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