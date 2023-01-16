В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны туман и изморось.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В горных районах ожидается гололед.