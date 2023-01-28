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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось В Баку и на Абшеронском полуострове 29 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
28 января 2023 г. 12:48
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидаются слабый туман и изморось.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных районах, ожидаются осадки в виде снега. Местами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.

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Версия на английском языке Fog, drizzle expected in Baku & Absheron Peninsula
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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