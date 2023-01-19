В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман и изморось, в вечерние часы - дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах вероятны осадки. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В горных районах дороги покроются льдом.