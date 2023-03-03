В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами ожидается изморось, в первой половине дня туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%. В районах Азербайджана ночью и утром возможны осадки, в горных районах снег. На отдельных территориях ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал