О нас

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось В Баку и на Абшеронском полуострове 5 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
4 сентября 2023 г. 12:49
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморось.

Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for September 5
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda çiskin olacaq, bəzi rayonlarda yağış yağacaq

Самое читаемое

Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Определился телеканал, который будет транслировать матч Карабах - Олимпия
Определился телеканал, который будет транслировать матч "Карабах" - "Олимпия"
29 августа 2023 г. 10:23
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
29 августа 2023 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi