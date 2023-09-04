В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморось.
Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.