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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
28 декабря 2022 г. 13:11
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось

29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается туман и изморось. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла, ночью в Баку 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах - снег. Местами туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

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