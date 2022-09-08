В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 24-27° тепла. В Баку ночью 18-20°, днем 24-26° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.