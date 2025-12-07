В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливни

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами ливни.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на отдельных участках полуострова осадки могут усилиться. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем – 10–13° тепла, атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм рт. ст., относительная влажность – 80–90 %.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах возможен снег. Днем возможны кратковременные перерывы в осадках, временами ожидается туман, а также прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура ночью составит 2–7° тепла, днем – 9–13° тепла; в горах ночью 0–4° мороза, днем – 4–8° тепла.