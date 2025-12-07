Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливни

    Экология
    • 07 декабря, 2025
    • 12:20
    В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливни

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами ливни.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на отдельных участках полуострова осадки могут усилиться. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем – 10–13° тепла, атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм рт. ст., относительная влажность – 80–90 %.

    В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах возможен снег. Днем возможны кратковременные перерывы в осадках, временами ожидается туман, а также прогнозируется порывистый западный ветер.

    Температура ночью составит 2–7° тепла, днем – 9–13° тепла; в горах ночью 0–4° мороза, днем – 4–8° тепла.

    Баку Абшеронский полуостров погода
    Bakıya və bəzi rayonlara yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq - PROQNOZ
    Elvis

    Последние новости

    12:37

    В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвале

    Происшествия
    12:28

    МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре

    Происшествия
    12:20

    В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливни

    Экология
    12:18

    Глава МИД Ирана посетит РФ и Беларусь в ближайшее время

    В регионе
    12:15
    Фото

    В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снег

    Экология
    12:04
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    11:52
    Фото

    Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Внешняя политика
    11:42
    Фото
    Видео

    На территории заповедника "Ичеришехер" проведены тактико-специальные учения

    Происшествия
    11:34

    ВС РФ осуществили массированные атаки на Украину, есть разрушения и погибший

    Другие страны
    Лента новостей