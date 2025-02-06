В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются осадки, 8 февраля возможен мокрый снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются осадки, 8 февраля возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 4-7°.

В районах Азербайджана нестабильная погода сохранится до 9 февраля, местами будут осадки, в горных и предгорных районах - снег. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакен-Шеки, Горном Ширване, Губа-Гусаре, Центральном Аране, Лянкяран-Астаринском районе осадки вероятно усилятся. 7-10 февраля в некоторых горных районах ожидается гололед.