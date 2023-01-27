В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами ожидается изморось.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки в виде снега. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.