О нас

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков 28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
27 января 2023 г. 12:57
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами ожидается изморось.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки в виде снега. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

На землях лесного фонда посажено более 100 тысяч деревьев
На землях лесного фонда посажено более 100 тысяч деревьев
26 января 2023 г. 19:24
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось
26 января 2023 г. 13:17
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
25 января 2023 г. 12:31
Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде
Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде
24 января 2023 г. 17:17
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
24 января 2023 г. 12:25
Виорель Гуту: Турция предпринимает активные шаги по сохранению лесного хозяйства
Виорель Гуту: Турция предпринимает активные шаги по сохранению лесного хозяйства
24 января 2023 г. 10:45
Задержаны 13 браконьеров
ФотоЗадержаны 13 браконьеров
24 января 2023 г. 09:39
Завтра в горных районах ожидается гололед
Завтра в горных районах ожидается гололед
23 января 2023 г. 12:45
В Лесу дружбы и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев
ФотоВ "Лесу дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев
23 января 2023 г. 12:24
В Баку завтра ожидается туман, в регионах прогнозируются снег
В Баку завтра ожидается туман, в регионах прогнозируются снег
22 января 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi