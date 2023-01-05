6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман.
Будет преобладать порывистый юго-западный ветер.
Температура воздуха на Абшероне ночью составит 5-7°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман и порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.