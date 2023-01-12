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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков В Баку и на Абшеронском полуострове 13 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
12 января 2023 г. 12:47
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-2°, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление понизится с 781 до 777 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. Ночью пригородные дороги покроются льдом.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 3-8° мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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