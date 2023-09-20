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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 26 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 26 градусов тепла 21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
20 сентября 2023 г. 13:15
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 26 градусов тепла

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны грозы, град, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать восточный ветер. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 9-14° тепла.

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