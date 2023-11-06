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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 22 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 22 градусов тепла 7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
6 ноября 2023 г. 13:01
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 22 градусов тепла

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова пройдут кратковременные осадки.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с дневных часов в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, в высокогорных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 10-15 ° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 7
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz keçəcək, külək əsəcək

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