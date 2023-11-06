В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 22 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 22 градусов тепла

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

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7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова пройдут кратковременные осадки. Периодически усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем - 60-70%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с дневных часов в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, в высокогорных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 10-15 ° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 7