В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 7-9 ° тепла. Атмосферное давление 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне есть вероятность осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза. Подпишитесь на наш Telegram канал

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