В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Report главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,6 - 3 раза.

Причиной этого является распространение под воздействием временами усиливающегося юго-западного и северного ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.

По словам Р.Аллахвердиевой, пыльный туман носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня - в зависимости от метеорологических условий.