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В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
22 февраля 2023 г. 14:02
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Report главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,6 - 3 раза.

Причиной этого является распространение под воздействием временами усиливающегося юго-западного и северного ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.

По словам Р.Аллахвердиевой, пыльный туман носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня - в зависимости от метеорологических условий.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeronda tozlu hava şəraiti müşahidə olunur

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