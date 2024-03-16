В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода

По данным автоматических метеорологических станций, с утра 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

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По данным автоматических метеорологических станций, с утра 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. Как заявила Report главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, концентрация пыли в воздухе в 1,7-1,9 раза превышает норму. По ее словам, причиной наблюдающейся погоды является пыльный туман, проникший на территорию страны с юго-восточными воздушными потоками из Туркменистана. Согласно метеорологическому прогнозу, пыльная погода сохранится до вечера. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram