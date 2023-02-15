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В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха По данным автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха.
Экология
15 февраля 2023 г. 12:34
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха

По данным автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха.

Главный инженер группы по мониторингу загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева сообщила Report, что причиной этого является распространение пылевых масс, образующихся на верхней поверхности суши почвы, на прилегающие территории в результате воздействия периодически усиливающегося северо-западного ветра.

”Высокая запыленность носит локальный характер и, как ожидается, будет наблюдаться в течение дня, в зависимости от метеорологических условий", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur

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