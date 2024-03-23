В Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди

Объявлены погодные условия на 23 марта.

Объявлены погодные условия на 23 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем они прекратятся, в течение дня будет преимущественно без осадков.

Во второй половине дня северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха днем ​​составит 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидается дождливая погода, в горных районах выпадет снег, возможны грозы и град. Местами туман. Днем западный ветер усилится.

Температура воздуха днем ​​13-18°, в горах - ​​4-9° тепла.