В Баку и на Абшероне зафиксированы рекордные дожди за последние 100 лет

В Баку и на Абшеронском полуострове за последние сутки выпало беспрецедентное количество осадков, значительно превысившее месячную норму.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 27 марта за сутки было зафиксировано 120 мм осадков - это составляет 508% от среднемесячного показателя.

В службе отметили, что за последние 100 лет сопоставимый максимум наблюдался 21 марта 1988 года, когда за сутки выпало 36,8 мм осадков (156% месячной нормы).

Что касается общих показателей, в марте 1988 года в Баку и на Абшероне выпало 83 мм осадков (352% нормы). В то же время за первые 27 дней марта 2026 года уже зафиксировано 128 мм осадков, что соответствует 542% месячной нормы.

Таким образом, по данным ведомства, установлены новые рекорды как по суточному, так и по месячному количеству осадков.