    В Баку и на Абшероне выпало рекордное за 38 лет количество осадков

    Экология
    В Баку и на Абшероне выпало рекордное за 38 лет количество осадков

    В Баку и на Абшеронском полуострове в марте выпало рекордное за последние 38 лет количество осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно данным, 21 марта 1988 года суточное количество осадков составило 36,8 мм, что было равно примерно 150 % месячной нормы. Однако, 27–28 марта текущего года выпало 143 мм осадков, что составляет 606 % месячной нормы.

    Что касается месячных показателей, то в марте 1988 года в Баку и на Абшеронском полуострове в общей сложности выпало 83 мм осадков, что было равно 352 % месячной нормы. За первые 28 дней марта 2026 года выпало 151 мм осадков, этот показатель равен 640 % месячной нормы, то есть примерно в шесть раз больше.

    Таким образом, показатели осадков по сравнению с соответствующими рекордами 1988 года примерно в четыре раза выше по суточному максимуму и примерно в два раза выше по месячному.

    Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənib

