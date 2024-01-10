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В Баку и на Абшероне усилился ветер, в Губе и Ордубаде выпал снег

В Баку и на Абшероне усилился ветер, в Губе и Ордубаде выпал снег В Азербайджане наблюдаются нестабильные погодные условия.
Экология
10 января 2024 г. 08:44
В Баку и на Абшероне усилился ветер, в Губе и Ордубаде выпал снег

В Азербайджане наблюдаются нестабильные погодные условия.

Как сообщила Report директор бюро прогнозов национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова, по состоянию на 09.00 10 января на территории страны наблюдается неустойчивая, ветреная и дождливая погода. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 30-33 м/с, в Ширване, Бейлагане, Нефтчале - до 20 м/с, Ярдымлы, Шеки - до 18 м/с, Мингячевире, Шабране, Агдаме - до 16 м/с. По данным станции Нефтяных камней, высота волны достигла 4,8 метра.

Высота снежного покрова: 1 см в Сарыбаше (Гах), Губе, Ордубаде.

Минимальная температура воздуха: в Баку и на Апшеронском полуострове до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР от 2 до 3 градусов тепла, в низменных районах до 4 градусов тепла, в горных районах до 7 градусов мороза.

По словам Гюльшад Мамедовой, сильный ветер, наблюдающийся на территории страны, ослабеет в дневные часы 10 января. Осадки с интервалом будут продолжаться до 12 января.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeronda külək güclənib, Quba və Ordubada qar yağıb – FAKTİKİ HAVA

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