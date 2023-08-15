В Баку и на Абшероне температура воздуха превысила климатическую норму на четыре градуса

В Баку и на Абшероне температура воздуха превысила климатическую норму на четыре градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха превысила климатическую норму на 4 градуса.

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В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха превысила климатическую норму на 4 градуса. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. 14 августа на территории страны продолжались жаркие погодные условия, температура воздуха в Аранских районах прогрелась максимально до 42 градусов, Нахчыванской АР и Гянджа-Газахской зоне – до 40 градусов. Ожидается, что в связи с синоптическими условиями влияние теплых воздушных потоков в стране постепенно уменьшится. Однако на Абшеронском полуострове относительная влажность останется выше нормы. Подпишитесь на наш Telegram канал