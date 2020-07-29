В Баку и на Абшероне содержание пыли в атмосфере превышает норму

Согласно результатам мониторингов, проведенных специалистами Национальной службы гидрометеорологии, было установлено, что сегодня с полудня в Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе превышало норму.

Согласно результатам мониторингов, проведенных специалистами Национальной службы гидрометеорологии, было установлено, что сегодня с полудня в Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе превышало норму.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев.

Он сказал, что причиной этому послужило периодическое усиление северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове до 23-25 м/с, в результате чего пыль, формируемая в промышленных зонах, поднялась в верхние слои атмосферы.

По словам В.Алиева, в связи с метеорологическими условиями прогнозируется, что в ближайшие два дня уровень пыли в воздухе будет превышать норму.