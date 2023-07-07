В Баку и на Абшероне проводится инвентаризация зеленых насаждений

В ряде районов столицы продолжается инвентаризация деревьев и кустарников.

В ряде районов столицы продолжается инвентаризация деревьев и кустарников.

Как передает Report, об этом глава Государственной службы экологической безопасности Азербайджана Хикмет Ализаде сказал на пресс-конференции "Защита лесов", проводимой совместно Генпрокуратурой и Министерством экологии и природных ресурсов.

По его словам, в связи с этим были проведены переговоры с исполнительными властями: "В соответствии с планом мероприятий инвентаризационный процесс в настоящее время ведется на территории столицы и Абшерона. Процесс состоит из регистрации имеющихся на этих территориях зеленых насаждений и деревьев. В этом направлении принят ряд мер, о которых общественность будет проинформирована в ближайшие дни".