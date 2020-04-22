В Баку и на Абшероне ожидаются переменные дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами дожди могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 10-13 градусов тепла. Ночью в Баку будет 7-9, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны грозы, переменные осадки, в горных территориях - снег. На отдельных участках осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.