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В Баку и на Абшероне ожидаются дожди

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 9 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
8 апреля 2022 г. 13:26
В Баку и на Абшероне ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи местами вероятны дожди.

Северо-западный ветер днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 14-17° тепла. В Баку ночью будет 10-12°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах – снег, местами возможны грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə günü yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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