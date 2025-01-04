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В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег

В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 января 2025 г. 13:25
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег

5 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами возможны кратковременные осадки, ночью и утром - слабый туман.

Юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. На отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 5
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