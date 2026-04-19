    В Баку и на Абшероне объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым ветром

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов республики 19-20 апреля объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорлогии.

    Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гядабейе, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Агдаме, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нефтчале, Сальяне, Губе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Шеки, Габале, Огузе, Кяльбаджаре, Джебраиле, Физули, Лачыне, Зангилане в соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/сек.

    В Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике, Ярдымлы в соответствии с оранжевым предупреждением порывы северо-западного ветра усилятся до 20,8-28,4 м/сек.

    Метеопредупреждение Желтое и оранжевое предупреждение Национальная служба гидрометеорологии
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

