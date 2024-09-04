В Баку и на Абшероне концентрация пыли в воздухе снизилась

Концентрация пыли в воздухе в Баку, на Абшеронском полуострове и прибрежных территориях сегодня снизилась по сравнению со вчерашним днем.

Концентрация пыли в воздухе в Баку, на Абшеронском полуострове и прибрежных территориях сегодня снизилась по сравнению со вчерашним днем.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, количество пыли в атмосфере превышает норму в 2-2,5 раза. Вчера уровень пыли превышал норму в 4-4,5 раза.

"В связи с синоптической ситуацией сегодня на территории страны северо-восточный ветер сменится северо-западным. Поэтому с вечера прогнозируется постепенное уменьшение количества пыли в воздухе", - заявила Аббасова.