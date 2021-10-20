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В Баку будут продолжены мониторинги в связи с вредными выбросами в атмосферу

В Баку будут продолжены мониторинги в связи с вредными выбросами в атмосферу В Баку начнутся мониторинги в связи с установкой очистных сооружений в ресторанах и дворцах торжеств.
Экология
20 октября 2021 г. 10:54
В Баку будут продолжены мониторинги в связи с вредными выбросами в атмосферу

В Баку начнутся мониторинги в связи с установкой очистных сооружений в ресторанах и дворцах торжеств.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

"В результате отмены в последние месяцы ряда ограничений, ранее введенных в связи с пандемией коронавируса, вновь наблюдаются вредные выбросы в атмосферу из дворцов торжеств и объектов общественного питания, функционирующих, в частности, в Низаминском и Хатаинском районах столицы, что вызывает обоснованное недовольство жителей", - отметил он.

По его словам, несмотря на установку очистных сооружений в ряде дворцов торжеств и ресторанов превышена норма выбросов в атмосферу, поскольку очистное оборудование не обслуживается должным образом. Поэтому вновь начнутся мониторинги для устранения этих проблем, вызывающих недовольство граждан: "В отношении владельцев объектов будут приняты серьезные меры".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Əlizadə: "Havaya atılan normadan artıq tullantılarla bağlı yenidən monitorinqə başlanılacaq"

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