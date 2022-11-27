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В Баку будут дожди, в горных районах - снег

В Баку будут дожди, в горных районах - снег 28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная облачность, временами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков.
Экология
27 ноября 2022 г. 12:50
В Баку будут дожди, в горных районах - снег

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная облачность, временами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможны дожди. К вечеру северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 12-14° тепла, ночью в Баку - 10-12°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах местами и временами ожидаются дожди. Местами будет интенсивно, а в высокогорных районах будет снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° мороза, днем - 4-8°.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq

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