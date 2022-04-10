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В Баку будет туман, в регионах ожидаются дожди

В Баку будет туман, в регионах ожидаются дожди 5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
10 апреля 2022 г. 12:22
В Баку будет туман, в регионах ожидаются дожди

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем - 15-18° тепла, в Баку ночью 10-12° тепла, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем местами возможны кратковременные осадки. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Paytaxtda hava dumanlı olacaq, rayonlarda yağış yağacaq

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