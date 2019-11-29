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В Баку будет сильный ветер, похолодает на 3-5 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку будет сильный ветер, похолодает на 3-5 градусов

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение об изменениях погодных условий.

Как сообщили Report в министерстве, 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер. 

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов. 

В районах Азербайджана 2 декабря местами будут дожди, в горных территориях ожидается снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Северо-западный ветер местами усилится. 

По сравнению с предыдущими днями похолодает на 3-5 градусов.

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