В Баку будет сильный ветер, похолодает на 3-5 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение об изменениях погодных условий.

Как сообщили Report в министерстве, 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана 2 декабря местами будут дожди, в горных территориях ожидается снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Северо-западный ветер местами усилится.

По сравнению с предыдущими днями похолодает на 3-5 градусов.