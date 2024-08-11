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В Баку будет проведена "Презентация национальных парков Азербайджана"

В Баку будет проведена "Презентация национальных парков Азербайджана" В Баку состоится мероприятие под названием "Презентация национальных парков Азербайджана".
Экология
11 августа 2024 г. 12:43
В Баку будет проведена Презентация национальных парков Азербайджана

В Баку состоится мероприятие под названием "Презентация национальных парков Азербайджана".

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Мероприятие под девизом "Биоразнообразие - гармония природы" состоится сегодня в 18:00 на Приморском бульваре.

Цель заключается в ознакомлении более широкой аудитории с 10 национальными парками, имеющими реальное значение в охране природы, а также усилении просветительской работы в направлении охраны окружающей среды.

"Всех приглашаем на мероприятие, чтобы ознакомиться с национальными парками Азербайджана, которые объединяют в себе чарующую красоту, богатую флору и фауну нашей страны", - отметила И.Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Azərbaycanın milli parklarının tanıtımı" adlı tədbir keçiriləcək

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