В Баку будет проведена "Презентация национальных парков Азербайджана"

В Баку состоится мероприятие под названием "Презентация национальных парков Азербайджана".

В Баку состоится мероприятие под названием "Презентация национальных парков Азербайджана".

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Мероприятие под девизом "Биоразнообразие - гармония природы" состоится сегодня в 18:00 на Приморском бульваре.

Цель заключается в ознакомлении более широкой аудитории с 10 национальными парками, имеющими реальное значение в охране природы, а также усилении просветительской работы в направлении охраны окружающей среды.

"Всех приглашаем на мероприятие, чтобы ознакомиться с национальными парками Азербайджана, которые объединяют в себе чарующую красоту, богатую флору и фауну нашей страны", - отметила И.Ибрагимова.



