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В Баку будет 25 градусов тепла, в некоторых районах выпадет град

В Баку будет 25 градусов тепла, в некоторых районах выпадет град В Баку будет 25 градусов тепла, в некоторых районах выпадет град
Экология
23 апреля 2023 г. 12:22
В Баку будет 25 градусов тепла, в некоторых районах выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 апреля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 18-22° тепла, местами до 25° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с западных районов, местами возможны небольшие осадки, в отдельных районах интенсивные, гроза и град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 25 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək

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