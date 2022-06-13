В Бакинском зоопарке родился тигренок

В Бакинском зоопарке родился тигренок.

В Бакинском зоопарке родился тигренок.

Как сообщает Report, публикацией об этом в своем аккаунте в Instagram поделилась вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

"Впервые в истории Бакинского зоопарка! Появившийся на свет в год Тигра тигренок - самка Нур. Рождение этого детеныша грандиозное событие для нас, потому что тигры не размножатся так же быстро, как другие млекопитающие. В природе тигры - вымирающий вид, их осталось меньше 4 000 особей. Детеныш сейчас находится на карантине, содержится под регулярным присмотром ветврача и сотрудников зоопарка, позднее воссоединится с родителями", - говорится в публикации.