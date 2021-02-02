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В Бадамдаре продолжается оползень

В Бадамдаре продолжается оползень "Мониторинг в связи с оползнем в Бадамдаре продолжается. Хотя в динамике процесса отмечается спад, но полностью процесс еще не остановился"
Экология
2 февраля 2021 г. 17:25
В Бадамдаре продолжается оползень

"Мониторинг в связи с оползнем в Бадамдаре продолжается. Хотя в динамике процесса отмечается спад, но полностью процесс еще не остановился".

Как сообщает Report, об этом на "экспертном часе" заявил начальник геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, в последние дни дождливая погода способствовала коллоидации горных пород:

"В то же время в процессе cхода центральной горной массы на ее правом и левом флангах образовались частично зависимые горные массы. Их можно считать потерявшими устойчивость из-за зависимости от степени влажности. Мы ожидаем, что оползневые процессы будут остановлены, чтобы мы могли начать восстановление как можно скорее. Также будут ликвидированы источники стока воды по склону".

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Версия на азербайджанском языке Badamdarda sürüşmə davam edir

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