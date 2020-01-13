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Глава экспедиции: Сейчас в Бадамдаре на оползневой массе наблюдаются мелкие обвалы

В Бадамдаре на оползневой массе наблюдаются мелкие обвалы
© Report / Firi Salim

В зоне оползня на правом склоне магистральной дороги между Бадамдаром и 20-м участком сохраняется напряженная ситуация.

Об этом Report сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

По его словам, сотрудники службы все еще находятся на данной территории, и исследования продолжаются:

"Сдвинувшаяся на асфальт оползневая масса не убрана. В настоящее время в оползневой массе происходят мелкие обвалы".

Напомним, что утром 9 января оползневая зона в Бадамдаре активизировалась. Оползневая масса шириной примерно 100 метров сдвинулась в направлении магистральной дороги между Бадамдаром и 20-м участком. 

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