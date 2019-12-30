В Азербайджане завершен первый мониторинг территорий по посадке 650 тыс. деревьев в один день

Мониторинговая группа, состоящая из сотрудников партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Министерства экологии и природных ресурсов, завершила первый мониторинг территорий в Азербайджане, где за один день посадили 650 тыс. деревьев.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил председатель молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев.

Он отметил, что деревьям, посаженным в Шамахе, Сабирабаде, Саатлы, Гяндже и Наримановском, Сабаильском, Хазарском, Хатаинском и Низаминском районах Баку своевременно оказывается необходимый уход, они обеспечены системой капельного орошения, их регулярно поливают.

По словам С.Оруджева, в ряде районов посаженные деревья погнулись из-за отсутствия опор, в некоторых местах опоры упали из-за ветра: "Недочеты были устранены в короткие сроки. Полагаем, что места, где за деревьями ухаживали лучше всего, будут установлены после второго мониторинга в мае-июне".

Председатель молодежного объединения ПЕА подчеркнул, что во время второго мониторинга будет определено, насколько прижились деревья, заметны результаты обеспечения орошением: "В целом, представительствам молодежного объединения ПЕА на местах даны рекомендации по постоянному контролю над уровнем ухода за деревьями, условиями орошения, это будет продолжаться на регулярной основе".