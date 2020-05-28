В Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

29 мая в районах преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 15-20 градусов тепла.